Covid: Sereni incontra Hatchett, Ad della Coalizione per innovazioni in preparazione epidemie

- Incontro oggi in videoconferenza tra la vice ministra degli Esteri Marina Sereni e Richard Hatchett, amministratore delegato della Coalizione per le Innovazioni nella Preparazione alle Epidemie (Cepi), varata al World Economic Forum di Davos nel 2017, a seguito della crisi Ebola e attualmente attiva nella lotta Covid-19. “La Coalizione ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dei vaccini per il Covid-19 e per questo siamo davvero lieti di essere entrati, un anno fa, a far parte dell’alleanza globale che lo sostiene e lo finanzia”, ha detto la vice ministra, che ha aggiunto: “Proprio in considerazione del suo impegno, abbiamo invitato la Cepi a partecipare ai lavori del Global Health Summit del 21 maggio, co-ospitato dall’Italia e dalla Commissione Europea, il cui scopo è condividere una serie di principi per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie. L’esperienza della Cepi - ha proseguito Sereni - può essere molto importante nello sviluppo di strategie preventive per preparare i Paesi alle situazioni pandemiche”. (segue) (Res)