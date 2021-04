Covid: Nisini (Lega), protocollo vaccini in azienda passo avanti verso la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il documento elaborato dall'Inail insieme ai ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura commissariale, che indica i requisiti e la procedura per l'attivazione dei punti vaccinali nelle aziende destinati a tutti i lavoratori è un segnale incoraggiante per intensificare la campagna vaccinale". Lo scrive in un messaggio su Facebook il sottosegretario al Lavoro e senatrice della Lega, Tiziana Nisini, commentando il decalogo dell'Inail sulle vaccinazioni in azienda. "Dare l'opportunità alle aziende, anche quelle più piccole, di mettere in sicurezza i propri dipendenti, è un passo avanti verso la riapertura che tutto il Paese aspetta da tempo, garantendo sia la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei cittadini", conclude. (Com)