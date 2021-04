Uruguay: Covid, nuovo record di decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 71 decessi nelle ultime 24 ore l'Uruguay ha segnato un nuovo record negativo dall'inizio della pandemia Covid-19. L'ultimo bollettino ufficiale diramato nella serata lunedì dalle autorità sanitarie dà conto inoltre di 2.564 nuovi casi di contagio. Il paese sudamericano registra un forte aumento della circolazione del nuovo coronavirus ed in questo contesto il governo del presidente Luis Lacalle Pou si è riunito ieri con il comitato di esperti scientifici per analizzare nuove eventuali misure di contenimento della pandemia. Il numero dei casi attivi attualmente è di 32.515 mentre i pazienti Covid ricoverati in Unità di terapia intensiva (Uti) per Covid-19 sono 494 su un totale di 735, mentre il numero di posti Uti disponibili è di 208. Il numero di contagi accumulati dall'apparizione del primo caso di coronavirus nel paese nel marzo del 2019, sono 147.173, mentre i decessi sono in totale 1.533. (segue) (Abu)