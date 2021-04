Iran: rapporto intelligence Usa, Teheran continuerà a essere “minaccia” per Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, secondo l’intelligence Usa continueranno a rappresentare una minaccia le capacità militari iraniane e “l’approccio ibrido” alla guerra di Teheran, comprendente l’uso di capacità convenzionali e non. La strategia convenzionale è basata essenzialmente sulla deterrenza e la capacità di compiere rappresaglie: questa è stata dimostrata nell’attacco compiuto in risposta all’uccisione nel gennaio 2020 del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, da parte delle forze statunitensi. Le operazioni non convenzionali e la rete di “partner militanti e proxy” permette dall’altro lato a Teheran di “far progredire i suoi interessi nella regione, mantenere profondità strategica e fornire opzioni di rappresaglia asimmetriche”. Anche se l’Iran resta “interessato” a sviluppare network all’interno degli Stati Uniti, obiettivo perseguito “da più di un decennio”, il rischio principale a cui sono esposti cittadini Usa esiste fuori dal Paese, particolarmente in Medio Oriente e Asia meridionale, secondo l’intelligence Usa. (segue) (Nys)