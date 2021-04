Iran: rapporto intelligence Usa, Teheran continuerà a essere “minaccia” per Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il programma nucleare, Washington valuta che l’Iran “attualmente non stia compiendo le attività-chiave di sviluppo di armi nucleari che riteniamo sarebbero necessarie per produrre un ordigno nucleare”. Tuttavia, “a seguito del ritiro Usa dal Jcpoa nel maggio 2018, gli ufficiali iraniani hanno abbandonato alcuni degli impegni dell’Iran e ripreso alcune attività nucleari che superano i limiti del Jcpoa. Se Teheran non riceve sostegno sulle sanzioni, gli ufficiali considereranno opzioni che vanno dall’ulteriore arricchimento dell’uranio al 60 per cento (annunciato oggi dalle autorità iraniane, ndr) alla progettazione e costruzione di un nuovo reattore ad acqua pesante da 40 megawatt”. Per quanto riguarda infine le minacce di sicurezza cibernetica, intelligence, ed eventuali interferenze elettorali, Washington ritiene che l’esperienza iraniana nel compiere operazioni cibernetiche aggressive rendano Teheran una “minaccia significativa” in tal senso. “L’Iran è stato responsabile di numerosi attacchi cyber tra aprile e luglio 2020 contro strutture idriche israeliane, che hanno causato effetti non specificati a breve termine, secondo la stampa”, afferma il rapporto. “L’Iran mostra un attivismo crescente nel cyberspace”, prosegue il report, citando “operazioni di influenza aggressive contro l’elezione presidenziale Usa del 2020”. “Ci aspettiamo che Teheran si concentri sull’influenza ‘nascosta’ online, come la diffusione di disinformazione riguardo a false minacce, la compromissione di infrastruttura elettorale e la circolazione di contenuti anti-Usa”, aggiunte il rapporto. (Nys)