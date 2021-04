Difesa: Guerini incontra omologa Parly a Parigi, rapporto Italia-Francia è solido ed efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione tra Italia e Francia è solida ed efficace e la nostra collaborazione sulla scena internazionale può certamente dare un contributo significativo. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha commentato l’incontro di oggi con l'omologa della Difesa francese Florence Parly. “In prospettiva è auspicabile un sempre maggiore impegno dell’’Europa per la stabilità nell’iintera fascia sub-sahariana, dal Corno d’Africa al Golfo di Guinea, che può certamente contribuire al rafforzamento degli equilibri in Libia”, ha detto Guerini citato in un comunicato. Giunto a Parigi in mattinata, il ministro è stato accolto dall’Ambasciatrice italiana in Francia Teresa Castaldo, a seguire l’incontro bilaterale presso la sede del Ministero della Difesa francese Hotel De Brienne. Diversi i temi trattati nel corso dell’incontro, a iniziare dalla Libia. “Il dossier libico ha registrato negli ultimi mesi degli sviluppi certamente positivi. Sviluppi che non devono, tuttavia, far calare l’attenzione sulle minacce e i rischi posti al processo di pacificazione” ha dichiarato Guerini. “Dobbiamo, in questa fase” ha aggiunto “essere pronti a rispondere alle esigenze delle istituzioni libiche con efficacia. L’impegno della Difesa italiana parte dall’accordo tecnico militare siglato lo scorso dicembre”. (segue) (Com)