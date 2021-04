Difesa: Guerini incontra omologa Parly a Parigi, rapporto Italia-Francia è solido ed efficace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due Ministri hanno espresso, inoltre, comunanza di vedute sull’importanza della regione del Sahel quale elemento fondamentale di una più vasta strategia di stabilizzazione dell’intera fascia sub-sahariana, che ha ricadute dirette sulla sicurezza della stessa Europa. “L’impegno comune fin qui realizzato dovrà essere sviluppato nei prossimi mesi col lavoro di tutti i partner coinvolti. Da questo punto di vista” ha dichiarato il Ministro Guerini “proprio lo scorso mese ha visto l’avvio della partecipazione italiana alla Task Force Takuba”, tassello di un impegno italiano più ampio nella regione a partire dalla missione bilaterale in Niger, dove l’Italia realizzerà una sua base a partire dal prossimo luglio. “Lo ritengo un passo molto importante per il rafforzamento della nostra azione nella regione, che in prospettiva andrà a confluire in una sempre maggiore capacità dell’Europa in Sahel e nell’intera fascia sub-sahariana, dal Corno d’Africa al Golfo di Guinea, mettendola a sistema con il contributo alla stabilizzazione della Libia” ha dichiarato Guerini. (segue) (Com)