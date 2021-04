Difesa: Guerini incontra omologa Parly a Parigi, rapporto Italia-Francia è solido ed efficace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano bilaterale Guerini ha espresso soddisfazione per il livello di cooperazione raggiunta da Italia e Francia. “La nostra cooperazione nel settore difesa è costellata da numerosi successi sia a livello bilaterale che multilaterale e sono fiducioso che continuerà ad arricchirsi, contribuendo a mantenere e far prosperare la base tecnologica e industriale del continente. Sono favorevole allo sviluppo di future iniziative che possano coinvolgere le industrie nazionali in programmi comuni” ha infatti dichiarato. In vista del semestre di presidenza europea che toccherà alla Francia, Guerini ha confermato a Parly il pieno sostegno italiano alle iniziative nel settore della Difesa, a partire dall’approvazione dello “Strategic Compass”, la guida politico strategica che consentirà di definire la proiezione dell’Unione Europea nel campo della sicurezza internazionale, in complementarietà con la Nato e con le principali organizzazioni internazionali. (segue) (Com)