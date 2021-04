Difesa: Guerini incontra omologa Parly a Parigi, rapporto Italia-Francia è solido ed efficace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini ha sottolineato che in tutto il processo di definizione dello Strategic Compass il legame transatlantico rimane centrale per l’Italia. “Fondamentale proiettare l’Unione europea verso l’ambizione di essere un attore rilevante nel contesto globale, a tutela sia della sicurezza dei suoi cittadini che degli interessi strategici dell’Unione” ha dichiarato il ministro. A proposito di Nato i prossimi due mesi, in vista del Vertice di Bruxelles del 14 giugno, saranno estremamente importanti soprattutto per le decisioni da adottare per il dossier “Nato 2030”. “Dobbiamo ulteriormente sviluppare la cooperazione Nato-Ue, che potrebbe trovare un utile terreno di cooperazione nell’impegno sul Fianco Sud, tema su cui l’Italia è impegnata da tempo” ha concluso il ministro. (Com)