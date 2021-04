Usa-Israele: Sullivan, fermo impegno amministrazione Biden per Iran senza nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione statunitense Biden-Harris è fermamente impegnata per la sicurezza di Israele e per garantire che l’Iran non si doti mai di un’arma nucleare. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza Usa, Jake Sullivan, durante una riunione virtuale del gruppo consultivo strategico Stati Uniti-Israele, secondo quanto riferisce la Casa Bianca. La riunione si è svolta nell'ambito delle consultazioni bilaterali in corso su questioni di sicurezza di vitale importanza per i due Paesi. Durante l'incontro, i funzionari si sono consultati in dettaglio sulle opportunità per promuovere la stabilità e la sicurezza di fronte alle minacce e alle sfide regionali condivise. I funzionari hanno espresso il loro interesse comune a mantenere un dialogo aperto e stretto nei mesi a venire. Sullivan ha invitato la sua controparte israeliana, Meir Ben-Shabbat, a visitare Washington prima della fine di questo mese per le consultazioni di follow-up. (Nys)