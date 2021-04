© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dall'Aula della Camera con 409 sì, un no e 22 astenuti alla mozione della maggioranza sul deposito nazionale per il combustibile nucleare irraggiato e i rifiuti radioattivi. L'emiciclo ha approvato anche una parte della mozione presentata da Alternativa c'è. (Rin)