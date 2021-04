Recovery: Dolci (Dda Milano), economia criminale in movimento, alzare soglia d'attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle risorse in arrivo dal Recovery fond è necessario alzare la soglia di attenzione. Lo ha detto alla commissione consiliare antimafia del Comune di Milano la coordinatrice della Dda della Procura del capoluogo lombardo, Alessandra Dolci, che ha lanciato l'allarme sulla grossa disponibilità di denaro contante proveniente dal traffico di droga in mano alle organizzazioni criminali, che "significa - ha spiegato - che hanno poi somme molto consistenti da investire nell'economia legale. In un momento come questo di carenza di liquidità il rischio è che fenomeni come l'usura o il riciclaggio di somme provento del traffico di stupefacenti aumentino in misura esponenziale". "Un altro aspetto che mi sta a cuore - ha sottolineato Dolci - è quello dell'appropriazione illecita di somme erogate sulla base dei vari decreti Cura-Italia, Liquidità, Rilancio, con garanzia pubblica o a fondo perduto. Ci sono investigazioni in corso e posso dire che le organizzazioni criminali sono particolarmente attive nel rilevare e intestarsi società che sono scatole vuote, per riuscire ad accedere ai finanziamenti, seppure non di somme particolarmente significative, e distrarle per fini personali". (segue) (Rem)