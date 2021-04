Recovery: Dolci (Dda Milano), economia criminale in movimento, alzare soglia d'attenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho letto negli scorsi giorni che tra le molte aziende che hanno chiesto accesso a questi finanziamenti - ha evidenziato la coordinatrice della Dda della Procura di Milano - ve ne sono oltre 600 che erano già intestatarie di interdittive anti-mafia, perché per accedere a questi finanziamenti è sufficiente un'autocertificazione e i controlli vengono fatti a posteriori. Ovviamente non tutte sono state beneficiate degli aiuti, perché in molti casi siamo arrivati in tempo, in altri i soldi sono stati erogati e distratti. Poi faremo le dovute contestazioni, anche se il denaro certamente non verrà recuperato". "L'economia criminale - ha concluso la coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia - è in movimento su diversi settori, da un lato per accamparsi risorse pubbliche previste dai vari decreti e in prospettiva del Recovery Fund bisogna alzare ulteriormente la soglia di attenzione". (Rem)