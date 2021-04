© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per creare le condizioni" per consentire la partecipazione del pubblico negli stadi, anche se in quota ridotta, in occasione degli europei di calcio e "l'orientamento del governo è favorevole". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1.(Rin)