- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, serve "grande cautela: non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba" sulle riaperture, ed infatti "è prematuro oggi, ad esempio, parlare della riapertura delle discoteche. Abbiamo visto i risultati del dibattito su questo tema lo scorso anno". Lo ha affermato nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1.(Rin)