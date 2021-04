Terrorismo: intelligence Usa, Stato islamico e Al Qaeda principali minacce sunnite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Al Qaeda, “l’alta leadership ha subito gravi perdite negli ultimi anni, ma i leader rimanenti incoraggeranno la cooperazione tra elementi regionali, continueranno gli appelli agli attacchi contro gli Usa e altri obiettivi internazionali”. Gli affiliati del gruppo terroristico nel Sahel e in Somalia “hanno guadagnato terreno negli ultimi due anni, ma il gruppo ha avuto perdite altrove, inclusa la perdita di leader-chiave o responsabili di operazioni limitate in Nord Africa, Asia meridionale, Siria e Yemen”, aggiunge il rapporto. Tra le minacce terroristiche il rapporto cita anche il partito sciita libanese Hezbollah, che dovrebbe “continuare a sviluppare capacità terroristiche come deterrente, come opzione di rappresaglia e strumenti di coercizione contro i suoi avversari”. (Nys)