- "Per Zingaretti guadagnarsi da vivere in una palestra o in un bar è un lavoretto, Letta è tornato a parlare di ius soli: la sinistra italiana delira. Per Fratelli d'Italia è necessario dare immediatamente risposte alle imprese e date certe per le riaperture in sicurezza". Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Rin)