Egitto: ministra Commercio, a giorni dazi antidumping su importazioni alluminio

- L’Egitto imporrà dazi antidumping sulle importazioni di prodotti in alluminio a partire da metà aprile. Lo ha annunciato la ministra del Commercio e dell’industria egiziana, Nevine Gamea. La decisione resterà in vigore per tre anni. L’aliquota del dazio sui prodotti importati sarà pari al 16,5 per cento del valore di costo, assicurazione e trasporto (Cif), pari a un importo minimo di 333 dollari per tonnellate nel primo anno. L’aliquota passerà al 13,5 per cento del Cif nel secondo anno, per un importo minimo di 271 dollari per tonnellata. Infine, nel terzo anno il dazio sarà pari al 10,5 per cento del Cif, per un importo minimo di 211 dollari per tonnellata. Secondo i dati diffusi da TrendEconomy, nel 2020 le importazioni di prodotti in alluminio hanno segnato una diminuzione del 78,77 per cento rispetto al 2019, passando da 92,26 a 19,57 milioni di dollari. Nel 2020, l’Egitto ha importato il 33 per cento dei prodotti in alluminio dal Bahrein, seguito da Arabia Saudita (16,1 per cento), Turchia (10,2 per cento), Cina (10,1 per cento), Emirati Arabi Uniti (9.78 per cento), Oman (6,24 per cento), Grecia (5,11 per cento), Italia (3,41 per cento) e Germania (1,17 per cento). (Res)