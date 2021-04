Monza: da domani torna “le immagini della fantasia”, mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 14 aprile al 18 maggio Monza ospiterà la 38esima edizione de “Le immagini della Fantasia”, la mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia della Fondazione “Zavřel” di Sarmede (TV), organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano di Monza in collaborazione con i Musei Civici. “È questo il ventiquattresimo anno che la mostra arriva in città, nonostante le limitazioni imposte dal Covid - ha dichiarato l'Assessore all'Istruzione, Sistema Bibliotecario Pier Franco Maffé. L'esercizio della fantasia è determinante per lo sviluppo dei più piccoli. Per questo siamo convinti che, proprio nell'anno della pandemia che ha chiuso in casa i nostri bambini, questa mostra sia una boccata d'ossigeno, una ventata d'aria fresca. Perché le immagini e i libri esposti vivono attraverso il dialogo continuo con chi li guarda, diventando "mezzi di trasporto". Cioè consente ai bambini non solo di viaggiare, appunto con la fantasia, nel tempo e nello spazio, ma di riappropriarsi del loro mondo”. Le sale dei Musei Civici (Via Regina Teodolinda, 4) ospiteranno tre delle sei sezioni de “Le immagini della Fantasia”. (segue) (Com)