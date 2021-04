Monza: da domani torna “le immagini della fantasia”, mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima delle tre sezioni esposte a Monza, "Il mondo di Štěpán Zavřel. In cammino con Dio", è un omaggio a Štěpán Zavřel, che ha il merito di aver ridato dignità all'illustrazione per l'infanzia, innalzandola ad arte. In mostra in questa sezione alcune tavole realizzate da Zavřel per illustrare una Bibbia pensata per i più piccoli che intreccia storie, valori e insegnamenti. “Le immagini della fantasia sono un segnale di speranza e di ripartenza per il settore della cultura che continua ad essere uno tra i più colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, spiega l'Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Pur in un momento difficile in cui la nostra città insieme all'intero Paese sta combattendo la battaglia contro il virus, abbiamo voluto raccogliere la sfida di organizzare la mostra, con molti eventi e laboratori online e in streaming. Un programma molto ricco che dimostra ancora una volta la nostra determinazione: nonostante tutte le difficoltà del momento, lavoriamo costantemente per trovare soluzioni nuove da proporre ai cittadini in un'offerta culturale sempre variegata e di alta qualità”. La mostra sarà inaugurata mercoledì 14 aprile alle ore 18 con una video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook "Le Immagini della Fantasia a Monza", sul canale YouTube del Sistema Bibliotecario Urbano e sui siti web istituzionali. (segue) (Com)