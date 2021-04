Monza: da domani torna “le immagini della fantasia”, mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutto il mese di aprile, come previsto dal DPCM n. 44, la mostra non potrà essere visitata in presenza. Dopo il 30 aprile, se il Governo consentirà la riapertura dei luoghi della cultura, i Musei Civici apriranno le porte ai visitatori. Nel frattempo, però, sono previsti numerosi laboratori per bambini e adulti, conferenze, visite virtuali. Gabriel Pacheco e i bibliotecari del Sistema Bibliotecario Urbano porteranno i visitatori “dentro” la mostra con una video – presentazione (giovedì 15 aprile) e tre visite guidate online (mercoledì 21 aprile, sabato 24 aprile e mercoledì 28 aprile). Intenso il programma dei laboratori per i più piccoli. Due le proposte, a cura di Annalisa Giammario, “Draghi si nasce” (per bambini dagli 8 ai 10 anni) e “Se c'è il lockdown dei baci” (per bambini dai 4 ai 7 anni): sabato 24 aprile, sabato 8 maggio, sabato 15 maggio e sabato 29 maggio alle ore 10 e alle ore 11.15. Le attività sono su prenotazione attraverso l'app “C'è posto” oppure contattando le singole Biblioteche. Altri tre laboratori per bambini saranno promossi dalla libreria “Tutti giù per terra”: domenica 18 aprile alle 10.30 “Le penne del drago” (per bambini dai 3 anni), domenica 9 maggio alle 10.30 “Monts et merveilles” (per bambini dai 5 anni) e domenica 16 maggio alle 10.30 “Little gurus: A yoga discovery book” (per bambini dai 7 anni). (segue) (Com)