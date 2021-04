Monza: da domani torna “le immagini della fantasia”, mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsti anche due approfondimenti per adulti. Sabato 1 maggio alle ore 17 la professoressa Marnie Campagnaro, curatrice della mostra, ricercatrice e docente di Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Università degli Studi di Padova, proporrà una conferenza su “Le immagini della Fantasia”, mentre sabato 8 maggio alle ore 15 è in programma un workshop dal titolo “Incanto e fascinazione nel labirinto delle figure” sempre a cura della professoressa Campagnaro. Entrambi gli appuntamenti possono essere prenotati sull'app “C'è posto”. Per la rubrica i “Tesori svelati: video pillole” Francesca Milazzo, responsabile dei Servizi educativi dei Musei Civici, ispirandosi a “Le immagini della Fantasia”, porterà i visitatori alla scoperta di quattro opere: “L'illusione del trompe-l'oeil” (domenica 18 aprile), “Il mondo in inverno” (domenica 25 aprile), “Edifici nel bosco” (domenica 2 maggio), “Il fascino dei porti” (domenica 9 maggio). Sabato 24 aprile, alle ore 15, è in programma “Giocamuseo... da casa” con “Paesaggi fantastici”, un percorso creativo a distanza che consentirà ai bambini da 6 a 11 anni di creare con la tecnica del collage il loro personalissimo paesaggio fantastico ispirandosi alle immagini in mostra. Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria entro giovedì 22 aprile. Le altre tre sezioni saranno allestite a Palazzo “Ghirlanda Silva” di Brugherio (dal 15 aprile al 5 maggio) e al Centro Civico “Terragni” di Lentate sul Seveso (dal 7 al 18 maggio) con “Pedagogia e immaginazione: selve domestiche”, “Tema: Buscare nel bosco” e “Scuola internazionale d'illustrazione: omaggio a Gianni Rodari”. (Com)