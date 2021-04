Covid: assessore Lazio inaugura reparto medicina d'urgenza all'ospedale di Anzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda il reparto di medicina d'urgenza Covid presso l'ospedale di Anzio. Il reparto composto da 20 posti letto è dotato di filtri in ingresso e uscita, videosorveglianza per i pazienti, pressione negativa degli ambienti e spazi tecnici per la separazione dei percorsi. "Oggi inauguriamo un reparto che sarà utile nel contrasto alla pandemia – commenta l'assessore D'Amato al termine della visita –. Voglio ringraziare l'Azienda e i nostri operatori sanitari per il loro spirito di abnegazione nel contrasto al Covid. Noi oggi siamo in una fase che vede come obiettivo primario la vaccinazione e il raggiungimento dell'immunità di gregge e per ottenere questo obiettivo abbiamo bisogno rapidamente di un alto numero di vaccini, noi siamo pronti". "La necessità dettata dall’attuale situazione pandemica, ha trovato pronta risposta nella nostra azienda - dichiara il direttore generale Mostarda - che con l’apertura tempestiva del reparto Covid di Anzio ha testimoniato nuovamente la sua capacità e flessibilità organizzativa nella gestione della rimodulazione dei propri servizi. In assenza di criticità il reparto potrà essere convertito in 23 posti letto di chirurgia multispecialistica". (Com)