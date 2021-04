Tlc: Colao, partiremo con mappature a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le mappature “abbiamo costituito un gruppo di lavoro congiunto sul Mise, che si riunirà la prima volta questa settimana, giovedì”. Lo ha affermato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione nella commissione Trasporti della Camera. “Chiederemo mappature di fibra ma anche di 5G”, ha annunciato Colao, aggiungendo che “pensiamo di partire a maggio, che dureranno 30-45 giorni”. Il ministro ha inoltre annunciato che, per quanto riguarda i bandi per la copertura delle aree grigie, "speriamo di avere presto, a inizio 2022, il processo terminato".(Rin)