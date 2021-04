Sanità: Sileri, entro giugno nuovo piano oncologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro giugno bisogna avere il nuovo piano oncologico. E’ questa la deadline indicata dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo in Aula a nome del governo sull’ordine del giorno unitario sul tema. “Così come avevamo un piano pandemico molto vecchio – ha affermato Sileri rivolgendosi ai senatori in Aula – per l’oncologia siamo fermi al 2011, con una proroga al 2016 e non ho trovato nient'altro per il 2019. Quindi posso solo chiedere scusa a nome del ministero, anche se io e Speranza siamo lì da poco tempo. Però sono doverose le scuse a tutti gli italiani per ogni anno di ritardo. Prendo l’impegno affinché questo documento possa veder concluso l’iter nel più breve tempo possibile. E ci sarà il massimo impegno anche sui decreti attuativi per il registro dei tumori. Nessuno è esente dal cancro, perciò dico che entro giugno dobbiamo avere questo piano”.(Rin)