Milano: De Corato, Comune e Stato aiutino categoria Taxi come altri Paesi europei

- "Questo pomeriggio ho preso parte in piazza della Scala alla manifestazione organizzata dall'Associazione Taxi Service per esprimere all'intera categoria dei tassisti la mia solidarietà. Durante i lockdown i taxi hanno sempre garantito il loro servizio nonostante i rischi legati alla pandemia, pagando anche, purtroppo, con delle vittime. Nel corso della manifestazione l'Associazione ha affermato che nelle casse del Comune c'è un fondo di 3milioni e mezzo di euro che il Governo avrebbe destinato alla categoria, ma che rimane bloccato per un cavillo. I tassisti chiedono al Comune e allo Stato di avere aiuti come quelli dati ai loro colleghi in altri Paesi europei come la Spagna, cosa che qui sembra impossibile", afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato.(Com)