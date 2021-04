Balcani: portavoce Ue Stano, nostra posizione sulla questione dei confini è chiara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella giornata di ieri Komsic ha confermato che il presidente della Slovenia, Borut Pahor, ha chiesto agli esponenti della presidenza bosniaca se è possibile "una separazione pacifica" fra le varie componenti della Bosnia Erzegovina. Komsic ha precisato che la domanda è stata posta nel corso della recente visita di Pahor a Sarajevo. La risposta è stata negativa da parte dell'esponente croato e quello musulmano, Sefik Dzaferovic, mentre l'esponente serbo della presidenza ha espresso una posizione opposta. "Sì, è vero (che Pahor ha posto la domanda). Anche per questo ma non solo abbiamo anche inviato un 'non paper'", ha detto Komsic. L'esponente croato ha fatto così riferimento al documento non ufficiale inviato a fine marzo alle autorità di Bruxelles come risposta ad un altro documento non ufficiale, quello sottoscritto dal ministro degli Esteri di Zagabria, Gordan Grlic Radman, e altri capi delle diplomazie degli Stati membri per chiedere all'Unione europea di "aiutare" la Bosnia Erzegovina. Komsic ha illustrato nel "non paper" di Sarajevo le attuali relazioni politiche all'interno del Paese, oltre che il contesto geopolitico. Fra i punti elencati da Komsic vi sono "l'influsso della Russia sulla Bosnia Erzegovina come punto geopolitico, attraverso minacce nel caso di ulteriori passi verso la Nato". (segue) (Seb)