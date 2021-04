Balcani: portavoce Ue Stano, nostra posizione sulla questione dei confini è chiara (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Komsic punta il dito anche contro la Croazia e la Serbia che cercherebbero di avere un'influenza diretta sulla Bosnia attraverso le forze politiche a loro legate e che fanno parte delle istituzioni bosniache. Lo scorso 22 marzo il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, ha dichiarato che l'Unione europea "deve aiutare" la Bosnia Erzegovina a diventare politicamente stabile e istituzionalmente funzionale. Il ministro degli Esteri croato di trovava a Bruxelles per presentare un'iniziativa congiunta di sei Paesi sulla Bosnia Erzegovina in una riunione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea. "Dobbiamo aiutare la Bosnia Erzegovina a raggiungere la stabilità politica e istituzionale, un elemento cruciale per il suo percorso europeo", ha detto Grlic Radman ai giornalisti prima dell'inizio della riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue. Uno dei temi dell'incontro è stata la situazione nei Balcani occidentali. Il ministro croato ha annunciato la presentazione di un "documento informale" sulla Bosnia Erzegovina, un'iniziativa congiunta di Croazia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Grecia e Cipro. In questo documento viene ribadito che la Bosnia Erzegovina deve rimanere al centro dell'attenzione dell'Ue, che l'adesione del Paese è sia una priorità che un'aspirazione e che per raggiungere questo obiettivo è necessaria una trasformazione globale dell'intera società. Uno dei primi obiettivi di questo percorso è acquisire lo status di Paese candidato, per il quale è necessario soddisfare 14 priorità definite dalla Commissione europea. (segue) (Seb)