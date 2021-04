Giustizia: Rossomando (Pd), commissione inchiesta su magistrati è boutade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La separazione dei poteri è alla base della cultura delle garanzie, per questo la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sul lavoro della magistratura può essere archiviata come una boutade. Quando si vuole strafare, perdendo di vista i fondamentali, il rischio è finire sul fronte opposto. Sulla giustizia concentriamoci su provvedimenti utili e urgenti, come le riforme del processo civile, penale e del Csm". Lo afferma, in una nota, la responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando. (com)