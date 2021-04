Cultura: Sala, Milano luogo ideale per New European Bauhaus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano sede di un nuovo Bauhaus. È la suggestione lanciata dal sindaco Giuseppe Sala nella tavola rotonda "A New European Bauhaus - Formazione, progetto e comunità" organizzata dalla Triennale di Milano e promossa dalla Commissione europea. "Noi potremmo essere una sede naturale. Credo che sia assolutamente certo che Milano possa essere interessata a una proposta del genere e cercherei di capire quali sono i limiti, i vincoli e le cose ancora da definire affinché un progetto del genere possa passare da una fase di discussione a una fase di realizzazione", ha detto Sala, sottolineando la necessità di evitare di "rischiare di fare qualcosa tanto per farla o di farla non garantendo una lunga lunga vita a un'istituzione del genere, perché non ci serve una medaglietta in più, ma qualcosa di sostanziale, vero, e percepibile dai milanesi e da chi viene dall'estero e potrebbe volerne essere parte". "In primis - ha aggiunto - credo che vadano comprese le condizioni di sostenibilità da tutti i punti di vista di un'opportunità del genere. Anche perché, se ho capito a oggi, non ci sono coperture nel Next Generation Eu, quindi si tratterebbe anche di capire come fare". (segue) (Rem)