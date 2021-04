Cultura: Sala, Milano luogo ideale per New European Bauhaus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al tema delle risorse, Sala ha anche evidenziato "una delle preoccupazioni della Commissione, che io sottoscrivo, cioè che l'iniziativa suoni un po' troppo elitaria, abbia un senso un po' troppo aristocratico. Da questo punto di vista Milano potrebbe, al contrario, garantire di creare qualcosa che da un lato attinga prepotentemente alla nostra attitudine alla tecnica, alla creazione e al fare e dall'altro che ci possa permettere anche di porre grande attenzione a tematiche che sono già al centro dell'agenda milanese, come inclusione, periferie e la possibilità di allargare". Sala ha poi auspicato che il nuovo Bauhaus si colleghi con il tema dei brevetti, con Milano candidata a ospitarne il Tribunale europeo, e che sia soprattutto per i giovani, per i quali "immagina che la partecipazione a un progetto del genere equivalga a una specie di servizio civile". "Ritengo che possa essere veramente un'ottima opportunità di Milano e sarei felicissimo di portare avanti questo progetto, con i punti di attenzione che ho segnalato, che non sono altro che gli elementi propedeutici di analisi che ci facciano dire che è un gran progetto che potrà essere ancora vivo e forte nella Milano del 2050", ha concluso Sala. (segue) (Rem)