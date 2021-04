Cultura: Sala, Milano luogo ideale per New European Bauhaus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vogliamo cogliere questa opportunità in modo non celebrativo e farla diventare davvero una caratteristica dei prossimi anni nella vita milanese - ha aggiunto il presidente della Triennale Stefano Boeri - dobbiamo partire dall'anima profonda di questa città, che ha dato il meglio di sé quando ha saputo unire una grande capacità di innovazione e una grande generosità sociale. È riuscita cioè a trasformare l'innovazione in un grande motore che sapeva dare vantaggi a tutti e far diventare la domanda sociale una risorsa importante per chi si preoccupa di innovare". "Triennale - ha suggerito - potrebbe dare una mano al Comune di Milano nel fare un'operazione di rete che metta insieme tre mondi: quello delle comunità, quello dell'innovazione e della ricerca e quello delle imprese. Penso che una bellissima sfida potrebbe essere proprio incominciare a fare una grande mappatura delle domande, facendo un lavoro di ascolto", in "un'idea una capacità creativa al servizio dei bisogni sociali, che cerca - come è stato nel caso del Bauhaus - di dare una risposta che sia anche rigenerativa dal punto di vista dell'equità sociale e dello sviluppo economico della città. (Rem)