Russia: rapporto intelligence Usa, Mosca continuerà a tentare di minare nostra influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a tentare di minare l'influenza degli Stati Uniti, sviluppare nuove norme e partenariati internazionali, dividere e indebolire le alleanze fra i Paesi occidentali. È quanto si legge nel rapporto annuale dell’intelligence Usa sulle minacce globali. “La Russia continuerà a sviluppare le sue capacità militari, nucleari, spaziali, informatiche e di intelligence, impegnandosi attivamente all'estero e sfruttando le sue risorse energetiche, per portare avanti la sua agenda e minare gli Stati Uniti. Ci aspettiamo che Mosca cerchi opportunità di cooperazione pragmatica con Washington alle sue condizioni e valutiamo che la Russia non voglia un conflitto diretto con le forze statunitensi”, si legge nel rapporto. “I funzionari russi credono da tempo che gli Stati Uniti stiano conducendo le proprie ‘campagne di influenza’ per minare la Russia, indebolire il presidente Vladimir Putin e installare regimi favorevoli all'Occidente negli stati dell'ex Unione sovietica e altrove”, si legge ancora. “La Russia sta cercando di trovare un accordo con gli Stati Uniti sulla non interferenza reciproca negli affari interni di entrambi i Paesi e sul riconoscimento da parte degli Stati Uniti della pretesa sfera di influenza della Russia su gran parte dell'ex Unione sovietica”, specifica il rapporto dell’intelligence Usa. (Nys)