Covid: Renzi, serve commissione inchiesta su un anno di errori

- "Serve una commissione di inchiesta per capire chi ha sbagliato in questo lungo anno sulle mascherine, sui ventilatori, sugli acquisiti dalla Cina". La chiede nella sua Enews il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi. "Da un anno dico che, finita l’emergenza, occorrerà fare chiarezza per rispetto verso le famiglie che hanno sofferto per il Covid. Penso che nelle prossime settimane dovremo calendarizzare in Senato una discussione su questi temi. Ciò che sta emergendo da alcune coraggiose inchieste giornalistiche fa molto riflettere", osserva. (Rin)