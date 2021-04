Polonia: ministro Esteri, Ue ha bisogno di partner per rafforzare l'ordine internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha bisogno di partner per rafforzare l'ordine internazionale basato su valori e principi. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, intervenuto alla conferenza "Raisina Dialogue". Rau è intervenuto durante la sessione plenaria intitolata "Reclaiming Europe: Navigating the Political Compass", dedicata alle conseguenze della crisi in Ue, specialmente sui valori comuni e suo suo ruolo come uno dei potenziale leader globali dopo la pandemia. Il ministro ha iniziato il suo intervento citando Jean Monnet, convinto che "l'Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle soluzioni trovate per risolverle". Il coronavirus ha mostrato come l'Europa abbia bisogno "di una guida e di collaborazione". Una reazione globale efficace al coronavirus è possibile soltanto con la cooperazione di istituzioni multilaterali. L'Ue ha dunque bisogno anche "di partner per rafforzare l'ordine internazionale basato su valori e principi e infondere nuova energia nella gestione dell'economia globale". Rau ha ribadito che Varsavia è sostenitrice accanita della cooperazione transatlantica e che tanto l'Ue quanto gli Stati Uniti vogliono una nuova apertura in questa collaborazione. La conferenza internazionale "Raisina Dialogue", giunta alla sua sesta edizione" è uno de maggiori forum indiani dedicati a questioni economiche e geopolitiche cruciali, con una particolare attenzione al contesto indiano e asiatico. Viene organizzata annualmente dal 2016 dal centro di analisi Observer Research Foundation, in collaborazione con il ministero degli Esteri dell'India. (Vap)