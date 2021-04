Russia: Servizio penitenziario, Navalnyj non risulta malato di Covid o tubercolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le visite effettuate sull’oppositore russo, Aleksej Navalyj, non hanno confermato che sia affetto da tubercolosi o coronavirus. È quanto riferito dal Servizio penitenziario federale della Federazione Russa all’agenzia di stampa “Tass”. "In merito al benessere del detenuto Aleksej Navalyj, si informa che il 6 aprile degli specialisti hanno effettuato una visita medica completa, esami clinici, di laboratorio e diagnostici, anche per verificare il contagio da coronavirus e tubercolosi. I risultati delle analisi mostrano che tali diagnosi non sono state confermate. La salute del condannato come soddisfacente", ha riferito il Servizio penitenziario. Come riportato in precedenza, il 5 aprile Navalnyj, che sta scontando una pena nel caso Yves Rocher nella colonia penale Ik-2 di Pokrov, nella regione russa di Vladimir, è stato trasferito nell'unità medica della struttura detentiva dopo che ha mostrato i sintomi di un’infezione respiratoria acuta. (Rum)