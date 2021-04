Sud Sudan: Banca centrale mette all'asta 5 milioni di dollari per contrastare l'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Sud Sudan ha messo all'asta 5 milioni di dollari da destinare alle banche commerciali e agli uffici di cambio ogni settimana al fine di abbassare i prezzi elevati dei prodotti di base. "Queste risorse forniranno ai nostri trader e clienti delle banche commerciali le risorse di cambio di cui hanno bisogno e aiuteranno anche i nostri uomini d'affari a portare le materie prime essenziali in Sud Sudan", ha detto ai giornalisti il governatore della Banca centrale, Dier Tong Ngor. La prima asta si è svolta questa mattina nella capitale Giuba con la partecipazione di 22 banche commerciali. Venti banche sono riuscite ad accedere alle risorse in valuta estera a vari tassi in base alle offerte presentate. L'economia del Sud Sudan è afflitta da una iperinflazione scaturita dai prezzi alle stelle dei prodotti di base che gli economisti attribuiscono alla pandemia da Covid-19.(Res)