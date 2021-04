Tlc: Colao, connettività è diritto, vogliamo agire con decisione e rapidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La connettività per noi è un diritto. Qui vogliamo agire con decisione e rapidità, perché i ritardi accumulati stanno diventando intollerabili", dal momento che l momento "la copertura Ftth è insoddisfacente per un Paese come l’Italia”. Lo ha sottolineato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione nella commissione Trasporti della Camera. “Se non interveniamo rischiamo di negare diritti e alimentare vecchie disuguaglianze, e anche crearne di nuove”, ha avvertito.(Rin)