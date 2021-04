Decreto Avvocati: Sisto, via libera a nuove procedure per esame bella prova di concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione delle nuove procedure per lo svolgimento in sicurezza dell'esame da avvocato è il segno di un'inedita immediatezza, figlia di una riflessione non sterile, nell'azione del governo e del Parlamento. In pochissimo tempo, è stata offerta una risposta seria, valida e coerente alla esigenza proveniente da chi ambisce, legittimamente, a non vedere ulteriormente procrastinata la concretizzazione ultima del percorso di studi, come intrapreso". Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in seguito all'approvazione in via definitiva del decreto legge sullo svolgimento dell'esame per l'abilitazione alla professione forense. "Non possiamo che ribadire la soddisfazione per la prova di unità e di efficienza offerta dal Parlamento - continua l'esponente dell'esecutivo -. Questo è davvero il miglior viatico affinché si possano iniziare ad offrire ai cittadini, anche nell'ambito della giustizia, risposte attese da tempo". (Rin)