Cinema Palazzo: assessora Patrimonio, passo concreto verso acquisizione Roma Capitale

- "Un passo concreto verso l’acquisizione dell’ex Cinema Palazzo. Abbiamo richiesto alla proprietà di manifestare interesse a cedere lo stabile sulla base del valore economico determinato da Roma Capitale dopo sopralluoghi e attività tecnico-estimative". Lo scrive in un post su Facebook Valentina Vivarelli, assessora al Patrimonio di Roma. "Il dipartimento Patrimonio - aggiunge - sta portando avanti quelle attività fondamentali per valutare l'acquisto dell’immobile, in attuazione della memoria 72 approvata dalla giunta capitolina nel dicembre 2020. Il Cinema Palazzo, edificato a fine anni venti, nasce come luogo destinato alla produzione e alla fruizione collettiva di arte e cultura. Sul suo palco hanno recitato personaggi come Totò e Petrolini, attori che hanno contribuito a trasformarlo in uno spazio urbano dalla forte valenza nella memoria collettiva della Capitale. La volontà di questa amministrazione è appunto quella di salvaguardare questa vocazione culturale dell'ex Cinema. L’acquisizione, chiaramente subordinata alla volontà della proprietà di vendere il bene e da sottoporre alla decisione dell'Assemblea capitolina - conclude -, sarà propedeutica al percorso di partecipazione che ne definirà il futuro utilizzo in ambito culturale attraverso un progetto di riqualificazione degli spazi che coinvolgerà cittadini e territorio". (Rer)