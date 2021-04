Italia-Libia: Di Stefano, attesi grandi progressi da Commissione economica congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo sviluppo dell’autostrada costiera libica fino agli accordi legati alle energie rinnovabili e alle start-up: questi i progressi attesi dalla Commissione economica congiunta italo-libica (Cecil), principale foro di discussione per far progredire il dialogo italo-libico sul fronte economico, secondo quanto dichiarato oggi dal sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. L’esponente del governo italiano ha incontrato oggi, insieme all’inviato speciale del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per la Libia, ambasciatore Pasquale Ferrara, l’ambasciatore libico Omar Tarhuni, “per fare il punto all’indomani della missione del presidente (Mario) Draghi e del ministro (Luigi) Di Maio in Libia”, ha scritto Di Stefano su Facebook. “Abbiamo entrambi ribadito la centralità della Cecil (...), che abbiamo riavviato con reciproca soddisfazione lo scorso 17 dicembre e dalla quale ci aspettiamo grandi progressi”, ha aggiunto il sottosegretario. “Ci attendono tante sfide, che siamo pronti ad affrontare insieme, in nome dello storico rapporto di amicizia che ci lega alla Libia e al popolo libico”, ha concluso. (Asc)