Iran: Natanz, viceministro Esteri annuncia avvio arricchimento uranio al 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, ha annunciato l'inizio dell'arricchimento dell’uranio al 60 per cento nell’impianto di Natanz, recentemente colpito da un sabotaggio attribuito ad Israele. Ad annunciarlo è stato lo stesso Araghchi che si trova nella capitale austriaca Vienna per partecipare ad un nuovo ciclo di colloqui della Commissione mista per il controllo del Piano globale d’azione congiunto (l’accordo sul nucleare iraniano). Il viceministro dell’Iran ha dichiarato che le autorità di Teheran hanno inviato una lettera al direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, per annunciare l’avvio dell’arricchimento dell’uranio al 60 per cento. Citato dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, Araghchi ha dichiarato he altre 1.000 centrifughe con una capacità di arricchimento superiore del 50 per cento a quelle attualmente in uso verranno aggiunte all’impianto di Natanz, oltre a sostituire quelle danneggiate dal sabotaggio dell’11 aprile scorso. In precedenza, dopo il recente sabotaggio dell'impianto di arricchimento di Natanz, il rappresentante permanente dell'Iran presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna Kazem Gharibabadi aveva annunciato che una nuova generazione di centrifughe sarebbe stata installata a Natanz. (segue) (Res)