Iran: Natanz, viceministro Esteri annuncia avvio arricchimento uranio al 60 per cento (2)

- Le dichiarazioni di Araghchi giungono dopo che il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha avvertito gli Stati Uniti che non avrebbero ottenuto alcun vantaggio nei colloqui sul nucleare attraverso "atti di sabotaggio" o "sanzioni". Parlando in una conferenza stampa congiunta a Teheran con l’omologo russo Sergej Lavrov a 48 ore dal sabotaggio avvenuto l’11 aprile nell’impianto per l’arricchimento dell’uranio di Natanz attribuito allo Stato di Israele, Zarif ha dichiarato: "Gli americani devono sapere che né le sanzioni né gli atti di sabotaggio daranno loro uno strumento di negoziazione e che queste azioni complicheranno ulteriormente la situazione per loro”. (segue) (Res)