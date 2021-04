Iran: Natanz, viceministro Esteri annuncia avvio arricchimento uranio al 60 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Zarif, l'attacco all'impianto nucleare di Natanz da parte di Israele è stata una "pessima scommessa" che rafforzerà la posizione di Teheran nei colloqui con le maggiori potenze per rilanciare l'accordo nucleare del 2015 da cui Washington è uscita in modo unilaterale nel maggio 2018. "Vi assicuro che nel prossimo futuro centrifughe per l'arricchimento dell'uranio più avanzate saranno collocate nell'impianto di Natanz", ha dichiarato Zarif. "Gli israeliani pensavano che l'attacco indebolirà la nostra mano nei colloqui di Vienna, ma al contrario rafforzerà la nostra posizione", ha detto Zarif. (segue) (Res)