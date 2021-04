Iran: Natanz, viceministro Esteri annuncia avvio arricchimento uranio al 60 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri le autorità iraniane avrebbero identificato la persona che ha interrotto il flusso di energia nell'impianto nucleare di Natanz, che ha portato all'interruzione dell'elettricità nel sito, secondo quanto riferisce la stampa internazionale. Intanto, secondo quanto riferito dai media israeliani che citano proprie fonti di intelligence, sarebbe proprio l’agenzia di intelligence dello Stato ebraico, il Mossad, a essere responsabile dell’incidente di Natanz. Il quotidiano israeliano “The Times of Israel” spiega come la tempistica dell'attacco non sia casuale. L’incidente, infatti, è avvenuto il giorno dopo che l'Iran ha celebrato la Giornata nazionale della tecnologia nucleare e il giorno dopo che gli scienziati iraniani hanno iniziato a far funzionare centrifughe più potenti. Inoltre, è avvenuto in concomitanza con il ciclo di colloqui in corso a Vienna volti a rivitalizzare l'accordo nucleare del 2015 tra l'Iran e le potenze mondiali, a cui Israele si oppone ferocemente. Si tratta dell'ultimo di una serie di misteriosi incidenti in uno dei siti più protetti di Teheran avvenuto, peraltro, mentre sono ripresi i negoziati sull'accordo nucleare iraniano con le potenze mondiali. Israele era stata accusata di un attacco contro un avanzato impianto di sviluppo e assemblaggio di centrifughe a Natanz nel luglio 2020. Lo Stato ebraico è considerato responsabile, insieme agli Stati Uniti, del virus Stuxnet che ha sabotato le centrifughe di arricchimento iraniane un decennio fa. (Res)