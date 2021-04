Russia-Libano: inviato Shaaban, premier designato Hariri chiederà aiuti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita in Russia, domani, il primo ministro incaricato del Libano Saad Hariri intende chiedere alle autorità russe assistenza economica: per il ripristino del porto di Beirut, la fornitura di vaccini contro il coronavirus e la costruzione di centrali elettriche. Lo ha detto il rappresentante speciale del premier designato Hariri, George Shaaban, all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Secondo Shaaban, il Libano ha bisogno di assistenza economica in vari settori. "Il Libano ha bisogno di assistenza economica e politica. Per questo motivo, il primo ministro Hariri si recherà in Russia, perché sa che la Russia ha buoni rapporti con tutte le forze politiche in Libano e ha rapporti con tutti i Paesi della regione, così come con altri Paesi che hanno influenza sul Libano. Ogni volta che in Libano c'erano difficoltà, ci siamo rivolti alla Russia, perché sappiamo che la Russia è una grande potenza che può aiutare il Libano in una situazione difficile”, ha detto il rappresentante speciale. “Il primo ministro Hariri, come suo padre Rafik, ha relazioni molto buone e amichevoli con la leadership russa, in particolare con il presidente Vladimir Putin, e quindi in tempi difficili non vede l'ora di chiedere aiuto alla Russia”, ha aggiunto Shaaban. (segue) (Rum)