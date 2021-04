Russia-Libano: inviato Shaaban, premier designato Hariri chiederà aiuti economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederemo anche aiuto dall'esterno sotto forma di vaccini, la possibilità di creare una riserva di vaccini per lo Stato libanese al fine di immunizzare quanta più popolazione possibile. Sappiamo che il vaccino Sputnik russo è considerato uno dei migliori", ha detto Shaaban. Il consigliere, inoltre, ha ricordato che la Francia aveva precedentemente promesso assistenza economica al Libano qualora una serie di condizioni venissero soddisfatte. "Il programma, stanziato sulla base dell'iniziativa francese, descrive i passi necessari per riformare l'economia, realizzare e ripristinare una serie di progetti, tra cui il porto di Beirut e il settore energetico del Paese. Come sapete, abbiamo una situazione di crisi nel Paese per quanto riguarda l'elettricità, e c'è bisogno di costruire nuove centrali elettriche che saranno in grado di fornire al Paese alimentazione 24 ore su 24", ha concluso Shaaban. (Rum)