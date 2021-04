Covid: Lagalla, scuole sicure in Sicilia, positivi a 0,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prosecuzione dell'anno scolastico, il governo Musumeci continuerà a seguire "salvo situazioni specifiche di particolare criticità infettiva diffusiva, le indicazioni del decreto legge nazionale: in zona rossa lezioni in presenza fino alla prima media, in zona arancione e gialla attività didattica in aula anche per seconda e terza media e per le scuole superiori". Lagalla ha spiegato: "In Sicilia il 68 per cento degli operatori scolastici ha già ricevuto la prima dose e completerà il percorso vaccinale. Pur ritenendo comprensibile l'orientamento del commissario nazionale Covid di vaccinare per fasce d'età, è assolutamente evidente che alcuni processi già iniziati meriterebbero di essere conclusi, come nelle scuole, al fine di garantire una immunizzazione maggiore. Sarebbe, dunque, opportuno raggiungere anche il restante terzo di personale scolastico che non si è ancora sottoposto al vaccino". (Ren)