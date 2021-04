Covid: Occhionero (Iv), riaprire attività all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ascolti le considerazioni che arrivano da virologi come Burioni e Pregliasco: si valuti di riaprire subito le attività all'aperto, dove il rischio di contagio è molto raro, ad esempio per ristoranti e bar. Addirittura solo lo 0,1 per cento dei contagi è avvenuto all'esterno secondo una ricerca dell'istituto irlandese Health Protection Surveillance Center. Ovviamente ogni riapertura deve avvenire con grande attenzione agli affollamenti e rispettando i protocolli di sicurezza, ma almeno si inizierebbe a dare un segnale a quelle attività economiche che ormai da mesi soffrono una situazione insostenibile". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Nel momento in cui - prosegue Occhionero - le condizioni meteo lo permettono, si potrebbe valutare quindi di autorizzare subito la riapertura anche la sera di ristoranti e bar con tavoli all'aperto, spettacoli e cinema all'aperto, rispettando il distanziamento".(Rin)