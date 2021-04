Speciale infrastrutture: governo Siria e Russia condannano conferenza di Bruxelles per aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Quinta conferenza di Bruxelles per gli aiuti umanitari alla Siria ha rappresentato un tentativo di “destabilizzazione” della situazione siriana e regionale, e i Paesi occidentali partecipanti hanno “stanziato fondi per impedire il ritorno in patria dei rifugiati siriani”. È quanto afferma un comunicato congiunto rilasciato dalle Commissioni siriana e russa per il coordinamento del ritorno dei profughi, ripreso dall'agenzia di stampa siriana "Sana". Secondo Mosca e Damasco le decisioni della conferenza, che ha invitato a offrire aiuti umanitari ai siriani ed è stata “convocata dai Paesi occidentali senza consultare il governo siriano”, mirano a “destabilizzare la situazione” invece che a “ricostruire le attività, le infrastrutture, specialmente le strutture fognarie, le linee elettriche e le reti idriche necessarie a garantire il ritorno dei siriani in patria”. (Res)